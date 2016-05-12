Рада переименовала населенные пункты на оккупированном Донбассе: Торез - в Чистяково, Краснодон - в Сорокино

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что переименование населенных пунктов и районов осуществляется в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины, пункта 8 статьи 7 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", учитывая рекомендации Украинского института национальной памяти.

Речь идет о переименовании 34 поселков, 27 сел и 12 городов в Донецкой и Луганской областях.

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В Донецкой области город Юнокоммунаровск Енакиевского городского совета переименовывается в город Бунге; город Кировское - город Крестовка; город Комсомольское Старобешевского района - в город Кальмиусское; город Торез - город Чистяково.

В Луганской области город Кировск переименовывается в город Голубовка; город Красный Луч - город Хрустальный; город Вахрушево Краснолучского городского совета - в Боково-Хрустальное; город Петровское Краснолучского городского совета - в Петрово-Красноселье; город Краснодон – в город Сорокино; город Артемовск Перевальского района - в город Кипучее; город Свердловск - в город Должанск; город Стаханов – в город Кадиевка.

Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.