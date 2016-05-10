Рада провалила законопроект, который мог позволить Луценко стать генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, голосование проходило дважды, но ни разу законопроект не получил необходимых 226 голосов.

При первом голосовании было 224 голоса - “за” из 327, а при втором голосовании - 221 из 328.

Данным законопроектом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Как известно, в действующем законе “О прокуратуре” на должность генпрокурора может претендовать человек с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее 10 лет.

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Как известно, ведутся разговоры о возможности назначения на должность генпрокурора лидера фракции «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко, однако его кандидатура не соответствует ряду требований к кандидату на эту должность, которые предусмотрены действующим законом о прокуратуре.

Сегодня ВР только со второй попытки смогла включить законопроект №4469 в повестку дня.

При первом голосовании был лишь 221 голос "за" при необходимых 226. При втором голосовании было 228 голосов (из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале).

Во время голосования депутаты неоднократно заявляли о нарушении регламента Верховной Рады, в частности, указывали на то, что доработанный законопроект был только сегодня зарегистрирован перед голосованием, и не прошел рассмотрение профильного комитета.

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Не поддержали данный законопроект фракции Радикальной партии, «Батькивщина», «Самопомич» и «Оппозиционный блок».

Председатель ВР Андрей Парубий даже предлагал рассматривать данный законопроект по особой процедуре, то есть принимать одновременно в целом, несмотря на то, что есть возражения ряда депутатов по поводу того, чтобы законопроект принимался сегодня в первом чтении и в целом как закон.