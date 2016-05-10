ЦИК назначил выборы нардепов в четырех округах

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение Комиссия приняла на сегодняшнем заседании под председательством Михаила Охендовского.

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"В связи с досрочным прекращением на основаниях и в порядке, предусмотренных Конституцией и законом "О статусе народного депутата Украины", полномочий народных депутатов Филатова Б.А., Насалика И.С., Кутового Т.В. и Атрошенко В.А., избранных в одномандатных избирательных округах № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 151 (Полтавская область), № 206 (Черниговская область), ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в указанных ОИО на воскресенье, 17 июля 2016 года", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс начинается со дня, следующего после дня опубликования этого постановления, которое должно быть опубликовано в общегосударственных печатных средствах массовой информации 18 мая 2016 года.

Кроме того, Комиссия утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение внеочередных местных выборов 26 июня 2016 года в 12 регионах Украины на общую сумму 1 млн 365 тыс. грн и на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этих выборов на общую сумму 22 тыс. грн.

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Также было утверждено распределение субвенции на внеочередные выборы депутатов Коцюбинского поселкового совета Ирпенского городского совета Киевской области 17 июля 2016 года на общую сумму 140 тыс. 400 грн.