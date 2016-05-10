Суд допросил юриста предприятия, которое за деньги "решало вопросы" с прокурорами

Как передает корреспондент УНИАН, юрист Александр Кириленко заявил, что представители прокуратуры требовали деньги от должностных лиц ООО "Гидроекоресурс" за беспрепятственную работу предприятия.

По словам Кириленко, руководство предприятия, в котором он работает на должности юриста, проинформировало его, что имело встречу с посредником Валерием Гібаленком (фигурант дела "бриллиантовых прокуроров"), который якобы сообщил, что надо оплатить несколькими траншами 200 тыс долларов (за "решение вопроса").

В частности, как отметил свидетель, ему передали от руководителей, что "этот вопрос (закрытия двух уголовных дел по факту незаконного завладения землями водного фонда и хищение чужого имущества) будет снят на уровне Генеральной прокуратуры и прокуратуры Киевской области".

При этом, отвечая на вопросы сторон-участниц процесса, Кириленко сначала заявлял, что якобы вопрос о продлении беспрепятственной работы ООО "Гидроекоресурс" будет решаться на уровне заместителей генпрокурора и прокурора Киевской области, а затем уточнял, что о должностях ему никто не говорил.

Также, по словам свидетеля, он указывал своему руководству, что такая сумма вызывает вопросы при наличии разрешительных документов.

Также Кириленко отметил, что сам лично передачу денег не видел, а только слышал, что они передавались "за решение вопроса".

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Из-за болезни двух других свидетелей, которые должны были быть допрошены сегодня, в судебном заседании объявлен перерыв до 18 мая 9:30.

Как сообщал УНИАН, ранее на сегодняшнем заседании народный депутат Украины Вячеслав Константиновский, который также выступает свидетелем, заявил, что работники прокуратуры Киевской области через посредника требовали у предприятия, которое занимается очисткой русел водоемов и добычей песка на Киевщине, деньги за "предоставление возможности спокойно работать без лишних проверок".

Напомним, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира шапакина идет задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

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Также во время обысков у шапакина идет было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, было задержано предпринимателя Валерия Гібаленка, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.