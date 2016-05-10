В НФ требуют от Рады безотлагательно выделить средства на гособоронзаказ

Об этом заявил Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время Согласительного совета.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, которая сложилась с государственным оборонным заказом. В бюджете были предусмотрены средства, заложенные из резервного фонда за счет средств, полученных от спецконфискации активов Януковича. На сегодня этого закона нет, государственный оборонный заказ заблокирован", - подчеркнул Пашинский.

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По словам Председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на обеспечение государственного оборонного заказа нужно всего 0,5% от всего государственного бюджета - это 3,6 млрд. грн.

"Если мы этого не сделаем, то грош нам цена. Если нас интересуют другие вопросы, то советую посмотреть парад 9 мая из Донецка и Луганска. Мы дореформируемся, что такой парад будет и в Киеве", - сказал Сергей Пашинский.

Он подчеркнул, что депутаты своей неуклюжей деятельностью фактически заблокировали государственные закупки в армии, поэтому Верховная Рада должна в четверг утром поставить на голосование законопроект №4288.