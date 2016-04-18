Пашинский угрожает уголовной ответственностью за клевету

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил во время Согласительного совета в понедельник, сообщили УНИАН в пресс-службе "Народного фронта".

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"Когда простой гражданин идет в полицию и пишет заявление о преступлении, то он несет уголовную ответственность за ложные заявления. За последний год у нас сложилась традиция, когда простой гражданин отвечает за ложь, а политик - нет. У нас нет свободы слова, у нас есть свобода лжи, о чем постоянно врут на ток-шоу и никто не несет ответственность", - сказал народный депутат.

В связи с этим Пашинский иницирует введение уголовной ответственности политиков за ложь: "Популизмом, циничной ложью и демагогией у нас надувают рейтинги. Люди добрые, на таком фундаменте мы не построим страну. Я буду инициировать введение ответственности за ложь, потому что сейчас буквально открыли шлюзы".

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 года украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Тогда проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

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