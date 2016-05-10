Завтра главы МИД "нормандской четверки" будут искать выход из тупика по "Минску-2"

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины снова соберутся для консультаций в среду, 11 мая, в Берлине, передает DW со ссылкой на немецкий МИД.

Отмечается, что главных тем будет две: вопрос безопасности, то есть соблюдение перемирия, и "условия для проведения местных выборов".

После предыдущей встречи в начале марта в Париже глава ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер не скрывал своего разочарования. "Я не доволен тем, как Киев и Москва ведут переговоры", - сказал федеральный министр иностранных дел. Прежде всего, в вопросе политического урегулирования "не было прогресса", - сетовал социал-демократ два месяца назад.

Читайте такжеСледующая встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится 11 мая в Берлине

Издание сообщает, что до сих пор Украина выдвигала условия проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, среди которых - полное прекращение огня и полная свобода передвижения для наблюдателей ОБСЕ.

ОБСЕ на этих выборах должна сыграть центральную роль - не только как наблюдатель, но и как гарант безопасности. Как эта миссия должна выглядеть, пока неясно, и это, наверное, станет темой обсуждения на встрече глав МИД в Берлине.

Ранее в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что готовы обсуждать введение полицейской миссии на Донбассе.