В ОБСЕ заявили, что готовы обсуждать введение полицейской миссии на Донбассе
Генсек ОБСЕ отметил, что рассматриваются разные идеи: от полицейского контингента до вооруженной мониторинговой миссии.
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе готовы обсуждать введение полицейской миссии на Донбассе.
Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер сегодня в Киеве, сообщает 5-ый канал.
Однако он отметил, что конкретных идей по миссии пока не поступало.
"Есть разные идеи: от полицейского контингента до вооруженной мониторинговой миссии ОБСЕ. Поэтому я очень открыт для обсуждения", - сообщил Заньер.
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Как известно, в апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе в ближайшее время. Позже он сообщил, что эту инициативу уже поддержали США и все члены "нормандской четверки", даже Россия.