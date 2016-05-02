В Одессе в третий раз проверяют сообщение о минировании Куликового поля

Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Ситуация в городе остается спокойной. Основная масса памятных мероприятий к 2 мая уже закончилась. Отмечу, что на Куликово поле никто сегодня так и не попал, кроме правоохранителей. Люди, которые пришли возложить цветы к Дому профсоюзов, не попали, потому что уже в третий раз объявили о заминировании площади. С самого утра в 7:55 – это был первый звонок, после чего правоохранители окружили поле, нашли после этого три гранаты – две РГД, одну – Ф-1, после этого объявили, что второе сообщение было и вот уже поздно вечером объявили о третьем сообщении о минировании", – сказал корреспондент.

Напомним, утром 2 мая правоохранителям поступило сообщение о минировании Куликового поля в Одессе.

После проверки территории информация о минировании Куликового поля в Одессе не подтвердилась. Примерно в 18:00 в Одессе во второй раз проверяли информацию о минировании Куликового поля.