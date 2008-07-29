Юлию Тимошенко поставили на табуретку (фото)

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины побывала в Винницкой области.

Юлия Тимошенко ознакомилась с ситуацией, которая сложилась в связи с затоплением почти половины города Могилёв-Подольский и прилегающих к нему населенных пунктов, а также Ямпильского и Муровано-Куриловецкого районов.

Премьер-министр в Могилёв-Подольский прилетела с сопровождением, на двух вертолетах.

Вертолеты приземлились на поле пограничного отряда.

Как сообщал УНИАН, жители города Могилёв-Подольский перекрывали центральную улицу города проспект Независимости, требуя приезда премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и эффективных действий власти по ликвидации стихийного бедствия.

В настоящее время в этом городе подтоплено 13 улиц и 233 жилых дома. Из залитых водой зданий эвакуировано 2 тыс. 635 чел., в том числе 535 детей. Также на территории города подтоплены административные, общественные и частные сооружения: горсовет, райгосадминистрация, городской архив, швейная фабрика, медицинский колледж и другие. В районе же подтоплено 275 жилых дома; затоплено 366 подвалов, 412 приусадебных участков и 258 гектаров сельскохозяйственных угодий, эвакуировано 748 чел., из них 72 ребенка

Фото Александра Прокопенко