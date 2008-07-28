Тимошенко добралась до затопленного Могилев-Подольского вертолетом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО знакомится с ситуацией, сложившейся в Винницкой области в связи с затоплением почти половины города Могилев-Подольский и прилегающих к нему населенных пунктов, а также Ямпольского и Муровано-Куриловецкого районов.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр с рабочим визитом прилетела в город Могилев-Подольский Винницкой области. Ю.ТИМОШЕНКО прилетела с сопровождением, на двух вертолетах.

Вертолеті приземлились на поле Могилев-Подольского пограничного отряда.

Как сообщал УНИАН, жители города Могилев-Подольский перекрывали центральную улицу города - Проспект независимости, требуя приезда премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и эффективных действий власти по ликвидации результатов стихийного бедствия.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро, уровень воды в Днестре в районе города Могилев-Подольский составляет выше нормы на 7,58 м (нормальный 1,60 м) - общий 9,18 м, в то время как критическая точка - 8,62 м.

В настоящее время в этом городе подтоплено 13 улиц и 233 жилых дома. Из залитых водой зданий эвакуировано 2 тыс. 635 чел., в том числе 535 детей. Также на территории города подтоплены административные, общественные и частные сооружения: горсовет, райгосадминистрация, городской архив, швейная фабрика, медицинский колледж и другие. В районе же подтоплено 275 жилых дома; затоплено 366 подвалов, 412 приусадебных участков и 258 гектаров сельскохозяйственных угодий, эвакуировано 748 чел., из них 72 ребенка.

В городе Могилев-Подольский в двух школах созданы эвакуационные пункты, рассчитанные на 500 человек каждый, где будут принимать население города для последующей эвакуации в случае необходимости. В настоящее время на ликвидацию чрезвычайной ситуации в город прибыли 210 спасателей и 32 единицы техники МЧС. Они уже эвакуировали из зон затопления 3 тыс. 383 горожан, в том числе 607 детей, во время самостоятельной эвакуации оказана помощь 80 чел.

Также Министерством по вопросам чрезвычайных ситуаций на 28-30 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Будет сохраняться опасная ситуация на Днестровском водохранилище. Ниже водохранилища будет сохраняться подтапливание населенных пунктов Винницкой области, в частности и г. Могилев-Подольского.