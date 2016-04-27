Янукович и Азаров получили российское гражданство - Transparency International

Об этом говорится в расследовании Transparency International в рамках кампании "Срываем маски" (Unmask the Corrupt), пишет Espreso.tv.

"Много фактов указывают, что Янукович и Азаров получили российское гражданство и сейчас находятся под защитой государства", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, один из важных выводов доклада - постепенное снятие санкций с родственников и представителей окружения Януковича и Азарова позволяет им продавать большую собственность, приобретенную, предположительно, на доходы от коррупционной деятельности.

Таким образом, согласно сообщению, ни Украине, ни европейским странам не удается компенсировать государству потери от незаконного обогащения высокопоставленных чиновников из окружения Януковича. Это заставляет задуматься об эффективности международных мер преследования коррупции.