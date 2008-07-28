Погребинский: Ющенко ведет войну на уничтожение Тимошенко

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает невозможным создание осенью новой коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко, Коммунистической партии Украины и части фракции «Наша Украина - Народная самооборона».

Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом УНИАН, комментируя предположение главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ, что осенью в Верховной Раде может образоваться новая коалиция в составе БЮТ, КПУ и части фракции НУ-НС.

“Это абсолютно невозможно, поскольку для того, чтобы была создана коалиция необходимо, чтобы фракции, договаривающиеся о коалиции, имели в своем составе 226 депутатов. Невозможна ситуация, при которой часть фракции НУ-НС уходит, а “заходят” другие для того, чтобы доформировать коалицию”, - сказал политолог.

В связи с этим М.ПОГРЕБИНСКИЙ выразил удивление тем, что украинские СМИ “с огромным удовольствием передают и комментируют все, что говорит БАЛОГА”. “Кто такой БАЛОГА? Он член партии, которая имеет, возможно, один процент поддержки общества. Он не является политической фигурой как член партии. В статусе руководителя Секретариата Президента он является чиновником, и любые политические заявления от него абсолютно неуместны”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ, добавив, что это тоже самое, если бы “начальник госснаба или госкомлесхоза рассказывал, что будет и чего не будет, и все бы это комментировали”.

По убеждению политолога, все сказанное В.БАЛОГОЙ - “это то, что или попросил его говорить Виктор Андреевич ЮЩЕНКО, или он точно знает, что это понравится Виктору ЮЩЕНКО”.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что В.БАЛОГА является “одним из инструментов” в войне В.ЮЩЕНКО против Ю.ТИМОШЕНКО.

“Содержание в том, что ЮЩЕНКО имеет абсолютно очевидную цель - как можно скорее и мощнее скомпрометировать ТИМОШЕНКО и правительство. Это, очевидно, уже не просто конкуренция за будущие президентские выборы, это просто война на уничтожение правительства и ТИМОШЕНКО. БАЛОГА является одним из инструментов этой войны, поэтому любой комментарий, который сказал БАЛОГА, обязательно должен быть транспонирован, что это является позицией Секретариата Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Он это не опровергает, и мы можем считать, что именно так он думает”, - сказал политолог.

По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, предположение руководителя президентского Секретариата, что одной из причин неучастия премьер-министра в государственных мероприятиях по празднованию 1020-й годовщины крещения Киевской Руси - другая вера, является достаточным основанием, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО при встрече дала ему пощечину. “Для того, чтобы человек понял, что есть определенные вещи, которые можно говорить, а есть вещи, которые говорить не стоит, иначе публично получишь пощечину”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в комментарии глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА считает, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО продолжает сознательно провоцировать конфликты с Президентом В.ЮЩЕНКО.

В частности он указал на неучастие премьер-министра в государственных мероприятиях по празднованию 1020-й годовщины крещения Киевской Руси. По словам В.БАЛОГИ, Ю.Тимошенко объясняла свое отсутствие различными причинами: сначала речь шла о болезни, потом о каких-то других важных обстоятельствах, дальше - об отпуске.

«Возможно, дело в том, что руководитель правительства придерживается не православной, а какой-то иной веры, скажем, синтоизма или буддизма? Ведь заявленный отпуск не помешал ей прибыть в зону наводнения на Прикарпатье, где на то время уже находился ее заместитель Александр ТУРЧИНОВ вместе с министрами. Конечно, когда речь идет о борьбе за благосклонность электората, доверие к первому вице-премьеру сразу забывается», - считает В.БАЛОГА.