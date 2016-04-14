Путин поддержит размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии разграничения на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

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«Мы готовы всячески содействовать этому процессу. Исхожу из того, что никаких активных боевых действий не будет. Наоборот, у нас не так давно был разговор с Петром Алексеевичем Порошенко. Он предложил усилить присутствие ОБСЕ. Его предложение, чтобы сотрудники ОБСЕ были с оружием на линии разграничения и добиться полного прекращения огня»,- отметил Путин.

«Я считаю, что это правильное предложение, мы это поддерживаем», - добавил он.

По словам Путина, сейчас нужно проработать с западными партнерами, чтобы ОБСЕ приняло такое решение – значительно увеличить количество своих сотрудников и прописать в мандате наличие у них огнестрельного оружия.