Порошенко, Меркель и Олланд обсудили перспективы введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

12:00, 15 апреля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

УНИАН

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров Украины, Германии и Франции, сообщают в пресс-службе Порошенко.

Президент Украины проинформировал о постоянном ухудшении ситуации безопасности на Донбассе и призвал усилить давление на Россию для прекращения огня.

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"Без решения вопросов безопасности в целом и полицейской миссии в частности сложно обсуждать возможность подготовки проведения местных выборов", - заявил президент Украины.

Собеседники скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того они обсудили вопрос продления санкций против России за невыполнение Минских договоренностей.

Также руководители Франции и Германии приветствовали избрание нового правительства Украины и пожелали ему успеха на пути реформ.

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