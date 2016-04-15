Порошенко, Меркель и Олланд обсудили перспективы введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.
Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров Украины, Германии и Франции, сообщают в пресс-службе Порошенко.
Президент Украины проинформировал о постоянном ухудшении ситуации безопасности на Донбассе и призвал усилить давление на Россию для прекращения огня.
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"Без решения вопросов безопасности в целом и полицейской миссии в частности сложно обсуждать возможность подготовки проведения местных выборов", - заявил президент Украины.
Собеседники скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
Кроме того они обсудили вопрос продления санкций против России за невыполнение Минских договоренностей.
Также руководители Франции и Германии приветствовали избрание нового правительства Украины и пожелали ему успеха на пути реформ.