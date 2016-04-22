Порошенко ожидает развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе "в ближайшее время"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Запорожье в ходе встречи с административно-хозяйственным активом Запорожской области.

«В результате моих переговоров в ближайшее время я жду введения новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения контроля над режимом прекращения огня, для охраны отведенного вооружения, для обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированной территории и для обеспечения эффективного контроля неконтролируемого участка украинско-российской границы, для того, чтобы новые регулярные войска и новое вооружение не заходили на территорию Украины», - отметил Порошенко.

По словам президента, после этих шагов нужно переходить к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

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