Порошенко: армия и дипломатия со временем заставят оккупантов убраться из Украины
Украинская армия и дипломатия со временем заставят оккупантов убраться прочь из Украины.
Уверенность в этом высказал президент Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне под Киевом.
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"Уверен, что вооруженные современным оружием и своим мастерством украинские воины обеспечат удержание определенных рубежей, а со временем вместе с бойцами дипломатического фронта заставят оккупантов, наконец, убраться прочь с нашей земли", - заявил он.
Кроме этого, Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для эффективного использования выделенных на вооружение средств.
"Государство выделило значительные средства для обеспечения национальной армии необходимым вооружением и военной техникой. Я подчеркиваю, что сделаю все возможное для того, чтобы эти средства были использованы с максимальной эффективностью", - подчеркнул Порошенко.
Он заметил, что отечественным военно-промышленным комплексом разработаны современные противотанковые ракетные комплексы, минометы различных калибров. "В завершающей стадии находятся работы по созданию современных комплексов управления и модернизации систем залпового огня и другие проекты", - отметил президент и поблагодарил отечественных разработчиков.