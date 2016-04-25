В Марьинке украинские военные дважды открыли ответный огонь
10:46, 25 апреля 2016Война
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За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в секторе "Мариуполь".
REUTERS
Об этом сообщил пресс-офицер сектора Виталий Кириллов, сообщает 0629.
По его словам, по три раза были обстреляны Широкине и Александровка, 10 раз - Марьинка, по одному разу - Павлополь и Новотроицкое.
Кроме крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь из САУ 122-мм и минометов 120-мм. Оба раза в Марьинке.
"В ответ украинские военные дважды открыли огонь", - говорится в сообщении.
Беспилотники зафиксированы не были.
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Как сообщал УНИАН, в зоне проведения АТО активность российских наемников остается высокой. По данным штаба АТО, за сутки 24 апреля они совершили 29 обстрелов.
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