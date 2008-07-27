СБУ объяснила, зачем список виновников Голодомора сделали интерактивным

Служба безопасности Украины благодарна Украинскому еврейскому комитету (город Киев) и всем другим, кто откликнулся на обнародование на ее официальном сайте первого списка организаторов и виновников Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Служба безопасности напоминает, что это лишь начало масштабной работы и перечень лиц, непосредственно причастных к организации массового уничтожения украинского народа, будет и в дальнейшем пополняться. «Именно поэтому при публикации этих материалов была избрана интерактивная форма», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в пресс-центре СБУ, «обнародованный список был подготовлен по имеющимися только в архивах Службы безопасности Украины материалам. Бесспорно, в других государственных архивах, частных собраниях, в распоряжении общественных организаций имеются дополнительные сведения, которые могут существенно дополнить этот перечень». Кроме того, формирование полного списка причастных к организации Голодомора-Геноцида в Украине возможно лишь с использованием других архивных материалов, в частности, документов коммунистической партии, документов карательных органов СССР.