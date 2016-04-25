В БПП подчеркивают, что законопроект по деофшоризации должен основываться на европейском законодательстве

Об этом после заседания группы заявила председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Нина Южанина.

"Я не могу принять позиции, которую навязывает Юлия Тимошенко, – полностью разрушить систему налогообложения в Украине. Глобальные законопроекты, касающиеся налогообложения во всех сферах жизнедеятельности, должны пройти широкое обсуждение в экспертном кругу, так, как проходило обсуждение изменений в Налоговый кодекс. Этот процесс может занять несколько месяцев. Только после этого данные наработки могут лечь в основу проектов законов. Мы должны понимать, что разрушать законодательство всегда легче, чем создавать новые рабочие места, строить предприятия. К сожалению, этого никогда не делали политики, которые сейчас требуют немедленно сделать налоговое законодательство более жестким. Наоборот, раньше они активно злоупотребляли несовершенством законодательства в сфере бюджетных отношений", – заявила Южанина.

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Председатель комитета выразила сожаление относительно того, что заседание рабочей группы было преобразовано в политическое шоу: "Юлия Тимошенко фактически сорвала заседание рабочей группы. Не предлагая ничего конструктивного, она демонстрировала одно – желание заблокировать подготовку законодательной базы по реальной деофшоризации".

По словам Нины Южаниной, сейчас группа сосредоточит свою работу на имплементации плана действий BEPS (международная борьба с эрозией налоговой базы и перемещением прибыли) для того, чтобы обеспечить автоматический обмен налоговой информацией, без которой мы ничего не сможем сделать.

"Это позволит разработать основные изменения в налоговое законодательство. На завершающем этапе мы должны подготовить законопроект, который будет основываться на европейском законодательстве и соответствовать европейским стандартам", – заявила Южанина.