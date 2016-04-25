В БПП подчеркивают, что законопроект по деофшоризации должен основываться на европейском законодательстве
Первое заседание рабочей группы по вопросам подготовки законов по деофшоризации, которое состоялось сегодня, имело целью определить концепцию налогообложения доходов за пределами Украины.
Об этом после заседания группы заявила председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Нина Южанина.
"Я не могу принять позиции, которую навязывает Юлия Тимошенко, – полностью разрушить систему налогообложения в Украине. Глобальные законопроекты, касающиеся налогообложения во всех сферах жизнедеятельности, должны пройти широкое обсуждение в экспертном кругу, так, как проходило обсуждение изменений в Налоговый кодекс. Этот процесс может занять несколько месяцев. Только после этого данные наработки могут лечь в основу проектов законов. Мы должны понимать, что разрушать законодательство всегда легче, чем создавать новые рабочие места, строить предприятия. К сожалению, этого никогда не делали политики, которые сейчас требуют немедленно сделать налоговое законодательство более жестким. Наоборот, раньше они активно злоупотребляли несовершенством законодательства в сфере бюджетных отношений", – заявила Южанина.
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Председатель комитета выразила сожаление относительно того, что заседание рабочей группы было преобразовано в политическое шоу: "Юлия Тимошенко фактически сорвала заседание рабочей группы. Не предлагая ничего конструктивного, она демонстрировала одно – желание заблокировать подготовку законодательной базы по реальной деофшоризации".
По словам Нины Южаниной, сейчас группа сосредоточит свою работу на имплементации плана действий BEPS (международная борьба с эрозией налоговой базы и перемещением прибыли) для того, чтобы обеспечить автоматический обмен налоговой информацией, без которой мы ничего не сможем сделать.
"Это позволит разработать основные изменения в налоговое законодательство. На завершающем этапе мы должны подготовить законопроект, который будет основываться на европейском законодательстве и соответствовать европейским стандартам", – заявила Южанина.