У "бриллиантового" прокурора Корнийца нашли копии личных документов Шокина

Об этом говорится в протоколе осмотра вещей, изъятых у Корнийца во время обыска, пишет Украинская правда.

Отмечается, что протокол датирован 6 июля 2015 года.

Согласно документу, по месту жительства Корнийца в Софиевской Борщаговке был изъят пакет черного цвета, в котором и были найдены документы.

Читайте такжеАдвокат Шапакина просит охрану для себя и своих коллег в деле "бриллиантовых" прокуроров

В пакете также лежал телефон iPhone 6, который, по документу, принадлежит жене прокурора Светлане Корниец. Согласно протоколу, в этом телефоне было найдено смс-сообщение от 5 июля на адрес абонента, подписанного "Оксана Шокина" со словами "у нас обыск".

Среди документов, найденных у Корнийца были копии двух украинских паспортов на имя Виктора Шокина. Один выдан в феврале 1997 года, другой - 28 февраля 2012 года. Номера паспортов отличаются. В обоих указана один и тот же адрес проживания.

Кроме того, среди изъятых документов был лист бумаги с печатным текстом, где указывается, идентификационный номер Шокина, отмечается, что он не является предпринимателем и имеет в собственности как физическое лицо 3 земельных участка с 2001 года.

В протоколе также указана копия свидетельства о праве собственности на жилой дом Виктора Шокина. Там же копия поэтажного плана этого дома и копия государственного акта на право собственности на землю, выданного на имя Шокина.

Также среди документов есть копия договора купли-продажи Шокиным квартиры по улице Ярославов Вал и справка БТИ о праве собственности Шокина на упомянутую квартиру.

У бывшего подчиненного Шокина была найдена копия свидетельства о расторжении брака Виктора Шокина с Таисией Литвин, датированного 28 декабря 2011 года.

Читайте такжеСакварелидзе считает, что ГПУ похоронит дело "бриллиантовых прокуроров"

Также у Корнийца, согласно документу, изъято разрешение на хранение оружия на имя Виктора Шокина.

Также среди изъятых документов имеется копия разрешения на ношение оружия, выданного на имя экс-прокурора Лотюка Степана Васильевича. Когда он был прокурором Киева, Шокин был следователем по особо важным делам.

В то же время в четверг после допроса экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что после его увольнения Генпрокуратура затягивает расследование "бриллиантовых прокуроров".

По его словам, некоторые уголовные производства в отношении "бриллиантовых прокуроров" были готовы к направлению в суд, но до сих пор лежат в ГПУ.

Кроме того, по словам Касько, "британская сторона не получила дополнительного запроса о правовой помощи" относительно информации об оплате образования дочери Корнийца.

"Хотят они (британская сторона) очень хотели предоставить дополнительную информацию. Это является свидетельством того, что производство по бриллиантовым прокурорам заминается", - сказал Касько.