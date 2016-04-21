У Порошенко рассказали, когда Румыния отменит плату за визы для украинцев
Соглашение об отмене платы за долгосрочные национальные визы Украина и Румыния подпишут 6 мая.
Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
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"6 мая будет подписано соглашение с Румынией об отмене платы за национальные долгосрочные визы для украинцев", - написал Цеголко.
6 мая будет подписано соглашение с Румынией об отмене платы за национальные долгосрочные визы для украинцев— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 апреля 2016 г.
Напомним, что ускорить подписание двустороннего соглашения об отмене оплаты за национальные визы Порошенко и Йоханнис договорились на встрече в Мюнхене в феврале.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Порошенко сегодня, 20 апреля, начал первый официальный визит в Румынию.
Глава Украинского государства кроме переговоров с президентом Румынии проведет встречу с премьер-министром Румынии Дачианом Чолош.
В рамках визита запланирована встреча президента с председателем Сената Румынии Кэлин Попеску Терчияну и председателем парламента Румынии Валерием Згония.
Глава Украинского государства также встретится с Патриархом Румынской Православной Церкви.