Украина и Румыния договорились ускорить отмену платы за визы

Обе стороны видят перспективы в дальнейшем наращивании сотрудничества в энергетике, сферах транспорта и приграничной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Читайте такжеКерри призвал Порошенко к быстрому прогрессу в реформах

Порошенко и Йоханнис договорились ускорить подготовку к подписанию двустороннего соглашения об отмене оплаты за национальные визы.

Главы государств обменялись мнениями насчет актуальных вызовов региональной безопасности, в частности обсудили вопрос приднестровского урегулирования и российскую агрессию против Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи пригласил президента Украины Петра Порошенко посетить Бухарест в 2016 году.

12-13 февраля Порошенко находится с рабочим визитом в Мюнхене и участвует в 52-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.