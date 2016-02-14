Украина и Румыния договорились ускорить отмену платы за визы
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Мюнхене обсудил с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом ситуацию с безопасностью в регионе и двустороннее сотрудничество стран.
Обе стороны видят перспективы в дальнейшем наращивании сотрудничества в энергетике, сферах транспорта и приграничной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.
Читайте такжеКерри призвал Порошенко к быстрому прогрессу в реформах
Порошенко и Йоханнис договорились ускорить подготовку к подписанию двустороннего соглашения об отмене оплаты за национальные визы.
Главы государств обменялись мнениями насчет актуальных вызовов региональной безопасности, в частности обсудили вопрос приднестровского урегулирования и российскую агрессию против Украины.
Как сообщал УНИАН, президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи пригласил президента Украины Петра Порошенко посетить Бухарест в 2016 году.
12-13 февраля Порошенко находится с рабочим визитом в Мюнхене и участвует в 52-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.