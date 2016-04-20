Во фракцию "Оппозиционного блока" в Раде вошел Кивалов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Теперь фракция ОБ насчитывает 43 депутата.

Кивалов был избран в парламент от избирательного округа №135 (Одесса), где баллотировался как самовыдвиженец.

Кивалов является президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и лидером Украинской морской партии, от которой он баллотировался на выборах мэра Одессы в октябре 2015 года.