Во фракцию "Оппозиционного блока" в Раде вошел Кивалов

14:33, 20 апреля 2016
Политика
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Внефракционный народный депутат Сергей Кивалов вошел в состав фракции "Оппозиционный блок".

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Теперь фракция ОБ насчитывает 43 депутата.

Кивалов был избран в парламент от избирательного округа №135 (Одесса), где баллотировался как самовыдвиженец.

Кивалов является президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и лидером Украинской морской партии, от которой он баллотировался на выборах мэра Одессы в октябре 2015 года.

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