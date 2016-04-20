Во фракцию "Оппозиционного блока" в Раде вошел Кивалов
14:33, 20 апреля 2016Политика
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Внефракционный народный депутат Сергей Кивалов вошел в состав фракции "Оппозиционный блок".
"Оппоблок" в ВР пополнился Киваловым / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Теперь фракция ОБ насчитывает 43 депутата.
Кивалов был избран в парламент от избирательного округа №135 (Одесса), где баллотировался как самовыдвиженец.
Кивалов является президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и лидером Украинской морской партии, от которой он баллотировался на выборах мэра Одессы в октябре 2015 года.
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