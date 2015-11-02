Труханов победил в Одессе с 51,3% - ЦИК

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, за действующего мэра проголосовали 138865 человек.

За его ближайшего конкурента - кандидата от "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Александра Боровика - отдали голоса 66482 избирателя, или 24,58%.

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Бывший мэр Эдуард Гурвиц занял третье место с результатом 8,31% (22475 голосов), внефракционный депутат Верховной Рады и лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов - четвертое место с 5,5% (14865 голосов), кандидат от "Видродження" Светлана Фабрикант - пятое с 3,02% (8174 голоса).

1,8%, или 4958 голосов получил Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера"), а лидер Одесской областной организации ВО "Свобода" Павел Кириленко - всего 0,66%, или 1782 голоса.

Остальные кандидаты набрали менее 0,3%.

В свою очередь из действительных голосов Труханов получил 52,59%, Боровик - 25,18%, Гурвиц - 8,51%, Кивалов - 5,63%, Фабрикант - 3,10%, Дарт Вейдер - 1,88%, Кириленко - 0,67%.

В целом в выборах мэра Одессы участвовало 42 кандидата - наибольшее количество среди всех городов Украины.