Парламент Нидерландов не поддержал резолюцию оппозиции отозвать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Об этом во вторник сообщил нидерландский телеканал NOS, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Правительство может продолжать дальше в ближайшие недели и месяцы вести переговоры в Европе по Соглашению с Украиной. Резолюция оппозиции отозвать закон о ратификации Соглашения об ассоциации не получила поддержки большинства парламента», - говорится в сообщении.

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Процедура голосования была индивидуальной. За соответствующее предложение проголосовал 71 депутат, против - 75.

В частности, резолюция призывала правительство отозвать ратификацию Соглашения как можно скорее.

Вместе с тем, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что переговоры смогут принести «лучший результат для тех, кто голосовал против Соглашения на референдуме", потому что Нидерланды, таким образом, могут внести изменения в Соглашение, в частности, в статье относительно присоединения Украины к Евросоюзу по сотрудничеству в сфере обороны.

В обсуждении, которое прошло в парламенте на прошлой неделе, Рютте отметил, что время необходимо и для того, чтобы должным образом ответить на обеспокоенность, которая есть в Брюсселе относительно влияния этих переговоров на референдум в Великобритании о выходе из Европейского Союза. В случае, если Нидерланды скажут "нет", это может приблизить голосование в Великобритании к негативному результату.

В этой связи Рютте сообщил, что до 23 июня он не сможет сказать что-либо о результатах переговоров в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%.



