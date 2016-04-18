Нидерланды проинформировали ЕС об итогах референдума по соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Об этом в понедельник в Люксембурге по завершению заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел на пресс-конференции сообщила высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Министр Кундерс (Берт Кундерс - министр иностранных дел Нидерландов) проинформировал министров. Я должна сказать, что он проинформировал меня лично относительно референдума, и мы обменялись оценками", - отметила она.

При этом Могерини воздержалась от любых комментариев по этому поводу, сказав, что в ЕС "уважают необходимость нидерландских институтов, не только правительства, но и парламента, определить лучший путь вперед, обсудить это с европейскими институтами".

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет не раньше конца июня.

Нидерланды решили инициировать внесение изменений в соглашения по результатам дебатов, в которых приняли участие политические силы страны, представленные в парламенте.