Порошенко в разговоре с Путиным указал на критическое состояние здоровья осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время вчерашнего телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указал на критическое состояние здоровья незаконно осужденных в РФ граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Лёкке Расмуссеном сегодня в Киеве.
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«По результатам вчерашнего разговора возможны определенные сдвиги в вопросе освобождения и других украинских граждан, в частности я поднял вопрос о критическом состоянии здоровья Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, и также надеюсь на то, что российская сторона продемонстрирует определенный прогресс», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, Афанасьев приговорен в России к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.
73-летний Солошенко приговорен в РФ к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.