Порошенко в разговоре с Путиным указал на критическое состояние здоровья осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева

Афанасьев приговорен в России к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме. 73-летнего Солошенко приговорили в РФ к 6 годам заключения / president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Лёкке Расмуссеном сегодня в Киеве.

Читайте такжеВ Кремле не конкретизируют сроки решения судьбы Савченко и россиян Александрова и Ерофеева

«По результатам вчерашнего разговора возможны определенные сдвиги в вопросе освобождения и других украинских граждан, в частности я поднял вопрос о критическом состоянии здоровья Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, и также надеюсь на то, что российская сторона продемонстрирует определенный прогресс», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Афанасьев приговорен в России к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.

73-летний Солошенко приговорен в РФ к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.