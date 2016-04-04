Якутский омбудсмен заявил, что условия содержания в российской колонии устраивают Сенцова

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов удовлетворен условиями содержания в якутской колонии, его здоровье в норме. Об этом омбудсмен Якутии Алексей Ефимов проинформировал Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую.

Читайте такжеСавченко категорически отказалась обжаловать приговор российского суда: не признает его законности

Ефимов лично посетил исправительное учреждение, где находится осужденный гражданин Украины.

По его словам, Сенцов во время разговора не предъявлял никаких жалоб, связанных с ухудшением состояния здоровья и на вопрос омбудсмена о осложнениях, вызванных при перенесении острого респираторного заболевания подтвердил, что болел в период этапирования и сейчас здоров.

Кроме того, украинского политзаключенного посетили представители Общественной наблюдательной комиссии.

"29 марта текущего года члены Общественной наблюдательной комиссии ознакомились с условиями содержания осужденного Олега Сенцова, находящегося в карантинном отделении ИК-1. Установили, что условия содержания удовлетворительны. На момент посещения в спальном помещении находились семь человек. Кровати убранные, постельное белье чистое. В столовой есть холодильник, чистая питьевая вода, радиоприемник", – после посещения Сенцова заявила председатель Общественной наблюдательной комиссии Валентина Кириллина.

По словам членов ОНК, посетивших Сенцова, он "высказал удовлетворение условиями содержания, качеством и достаточностью питания, обращением со стороны сотрудников".

"Настроение у него хорошее. Высказал мнение, что условия содержания намного лучше, чем в центральных учреждениях", – рассказала Кириллина.

Напомним, Северокавказский окружной военный суд РФ 25 августа признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Второй обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет. Прокуратура требовала для Сенцова и Кольченко 23 года и 12 лет колонии соответственно.

Суть обвинений, выдвинутых ФСБ России и прокуратурой против Олега Сенцова и Александра Кольченко, состояла в том, что после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" (сменившего вывеску местного офиса Партии регионов) в Симферополе.

Оба осужденных назвали дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов заявлял, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

Читайте также"Говорят, что я нацист": политзаключенного Афанасьева в российской колонии могут оштрафовать за татуировки

По этому же делу были осуждены двое предполагаемых сообщников - Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний, которые заключили сделку со следствием.