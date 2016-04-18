СМИ: Минздрав может возглавить директор меддепартамента Минобороны
21:36, 18 апреля 2016Политика
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Будущим министром здравоохранения может стать глава военно-медицинского департамента Минобороны Андрей Верба.
Будущим министром здравоохранения может стать Андрей Верба / www.mil.gov.ua
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник во фракции БПП.
Верба родился в Жмеринке, в Винницкой области, в 1966 году. До назначения в Минобороны полковник медицинской службы Верба оперировал в военно-полевом госпитале.
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