В РФ настаивают, чтобы при обмене "всех на всех" отпустили россиян, которые приехали в Украину "проведать родственников"

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом Лукашевич сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Обмен задержанными по принципу "всех на всех" все еще требует решения. В связи с событиями на юго-востоке Украины в заключении оказалось значительное количество людей не только в зоне конфликта, но и в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Киеве, других частях Украины. Не получаем надлежащей информации от украинской стороны о судьбе российских граждан, приезжающих навестить своих родственников, которые затем пропадают без вести", - сказал Лукашевич.

Он заявил, что в РФ не могут исключить того, что они арестованы Службой безопасности без соблюдения надлежащих правовых процедур и содержатся в заключении без права переписки и уведомления кого-либо.

При этом Лукашевичу не нравится активные действия властей Украины против пророссийских выступлений в стране.

"Что касается "бытового сепаратизма", напомним содержание развешанных по стране плакатов, объясняющих, кого надо сдавать в политическую полицию Украины. В частности, сепаратист – даже тот, кто агитирует против мобилизации. Среди других признаков состава преступления указываются: "осквернение ценностей украинского народа, сомнения в существовании украинской нации, распространение слухов о несуществующей угрозе русскому языку, а также страхов и паники, восхваление "ЛНР" и "ДНР" и др." Такое вот толкование ст. 110 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы", - сказал он.

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Представитель РФ пришел к выводу, что борьба с сепаратизмом - это еще и инструмент внутриполитических разборок в Украине.

Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ не ограничиваться наблюдением за "правочеловеческой ситуацией на Донбассе", а следить за тем, что происходит и на подконтрольных правительству Украины территориях.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря 2015 года, говорится, что общее число погибших во время войны на востоке Украины составляет как минимум 9 тыс. 98 человек и еще почти 21 тыс. были ранены.