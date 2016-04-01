В оккупированный Крым прилетел вице-премьер России
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в пятницу, 1 апреля, прилетел в аннексированный Крым с двухдневным визитом.
Он намерен провести в Севастополе морскую коллегию при правительстве России, а в субботу посетить завод "Море" в Феодосии, передает "Крым. Реалии".
Последний раз Рогозин был в Крыму в декабре 2015 года, он проводил совещание по работе предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин прибыл на остров Тузла в оккупированном Крыму, где посетил строительную площадку транспортного перехода через Керченский пролив.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.