Парубий выступает за введение визового режима с Россией

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

"Находясь на должности секретаря СНБО, я выступал с инициативой введения визового режима с Российской Федерацией. Эта моя позиция остается. Я считаю, тот путь, который мы должны пройти. Когда мы видим агрессию со стороны какого-либо государства, такие отношения останавливаются и приостанавливаются", - сказал Парубий.

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При этом Парубий ушел от вопроса, будет ли поставлен на голосование разрыв дипломатических отношений с Россией.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам отклонил проект Постановления о прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Напомним, 31 марта народный депутат от “Народного фронта”, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Игорь Гузь заявил, что настаивает на рассмотрении парламентом проекта постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией (№4221).

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Депутат отметил, что на комитете, при участии авторов проекта постановления, состоялось его обсуждение. "Было принято решение. Четыре депутата нашего комитета проголосовали за это: я, Борис Тарасюк, бывший министр иностранных дел (фракция "Батькивщина"), Владимир Арьев, член БПП, и Виктор Вовк — Радикальная партия", - сказал он, и добавил, что двое членов комитета воздержались, а один проголосовал "против".

Так комитетом было принято решение о рекомендации принятия этого постановления.

Вместе с тем, отметил он, Арьев "изменил свою позицию буквально вчера, когда закончилось заседание нашего комитета". "Он сказал, что он не сориентировался", - добавил Гузь.

Председатель комитета Анна Гопко отметила, что Арьев планирует отозвать свою подпись, но для этого необходимо собрать подписи других 6 членов комитета, которые согласятся собрать внеочередное заседание комитета и вновь рассмотреть этот вопрос.