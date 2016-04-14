Украина призывает Совбез ООН осудить репрессии российских оккупантов против Меджлиса

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел.

Как отмечается в сообщении, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал Совет безопасности и генерального секретаря ООН осудить этот преступный акт, который грубо нарушает права коренного народа Крыма.

Накануне, после поступления информации об очередном акте преследования крымских татар со стороны оккупационной «прокуратуры», Постпредство Украины оперативно довело ситуацию до сведения членов Совбеза ООН, распространило заявление МИД Украины как официальный документ Совбеза и Генеральной ассамблеи ООН, а также осуществило письменный демарш перед генсеком ООН, подчеркивается в сообщении.

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