В БПП заявляют, что еще 5 депутатов написали заявление о вхождении во фракцию
21:56, 13 апреля 2016Политика
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Еще 5 народных депутатов желают войти в парламентскую фракцию "Блок Петра Порошенко".
Ирина Луценко заявляет, что в БПП хотят вступить еще пятеро / Фото УНИАН
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила народный депутат Ирина Луценко.
Она отметила, что в коалиции из фракций должно быть 226 голосов, но в коалиции остались и голоса внефракционных депутатов, которых 35 человек.
"Но чтобы оппооненты не могли спекулировать на сегодня в двух фракциях вместе 226 голосов, несмотря на выход Корнацкого (Сегодня Аркадий Корнацкий завил о выходе из фракции БПП - УНИАН). Еще есть 5 заявлений народных депутатов, которые готовы войти в БПП. Не буду называть этих людей, вы услышите это с трибуны Верховной Рады", - сообщила она.
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