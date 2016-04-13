В БПП заявляют, что еще 5 депутатов написали заявление о вхождении во фракцию

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила народный депутат Ирина Луценко.

Она отметила, что в коалиции из фракций должно быть 226 голосов, но в коалиции остались и голоса внефракционных депутатов, которых 35 человек.

"Но чтобы оппооненты не могли спекулировать на сегодня в двух фракциях вместе 226 голосов, несмотря на выход Корнацкого (Сегодня Аркадий Корнацкий завил о выходе из фракции БПП - УНИАН). Еще есть 5 заявлений народных депутатов, которые готовы войти в БПП. Не буду называть этих людей, вы услышите это с трибуны Верховной Рады", - сообщила она.

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