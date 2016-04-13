Затянувшаяся "премьериада": эксперт назвал сильные и слабые стороны кандидата Гройсмана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Правительство будет сформировано до конца текущей недели, а у Владимира Гройсмана есть шансы как у наиболее рейтингового, компромиссного кандидата получить пост премьер-министра», - считает он.

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«Пожалуй, самой сильной стороной Гройсмана является то, что он привлекателен для межкорпоративных компромиссов. Суть не столько в личности, сколько в том, что его позиция и умение «между капелек» говорить со всеми группами влияния, будет его отличать от Яценюка, который воевал с определенными группами», - уверен эксперт.

«Есть слабая сторона Гройсмана, которая заключается прежде всего в том, что он воспринимается и, наверное, долгое время будет зависим от президента и его кабинета», - допускает Ермолаев.

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При этом политолог считает, что «в новом правительстве количество сдержек и противовесов и кадровых, и корпоративных будет очень существенным, что будет определенным вызовом для Гройсмана».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьера.

Лидер фракции “БПП” Юрий Луценко сообщил, что по состоянию на сегодняшний день участники переговоров согласовали кандидатуры на должности всех министров, за исключение министра энергетики и угольной промышленности и министра здравоохранения, а завтра парламент должен голосовать за смену правительства.