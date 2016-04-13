Затянувшаяся "премьериада": эксперт назвал сильные и слабые стороны кандидата Гройсмана
Директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев прогнозирует, что состав нового правительства будет сформирован до конца текущей недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Правительство будет сформировано до конца текущей недели, а у Владимира Гройсмана есть шансы как у наиболее рейтингового, компромиссного кандидата получить пост премьер-министра», - считает он.
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«Пожалуй, самой сильной стороной Гройсмана является то, что он привлекателен для межкорпоративных компромиссов. Суть не столько в личности, сколько в том, что его позиция и умение «между капелек» говорить со всеми группами влияния, будет его отличать от Яценюка, который воевал с определенными группами», - уверен эксперт.
«Есть слабая сторона Гройсмана, которая заключается прежде всего в том, что он воспринимается и, наверное, долгое время будет зависим от президента и его кабинета», - допускает Ермолаев.
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При этом политолог считает, что «в новом правительстве количество сдержек и противовесов и кадровых, и корпоративных будет очень существенным, что будет определенным вызовом для Гройсмана».
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьера.
Лидер фракции “БПП” Юрий Луценко сообщил, что по состоянию на сегодняшний день участники переговоров согласовали кандидатуры на должности всех министров, за исключение министра энергетики и угольной промышленности и министра здравоохранения, а завтра парламент должен голосовать за смену правительства.