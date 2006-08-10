Социалисты в Полтавском облсовете рассматривают создание широкой коалиции

Депутаты, члены фракции Социалистической партии Украины Полтавского областного совета рассматривают вопрос создания широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил депутат облсовета, секретарь Кременчугского горкома СПУ Николай ЛЕВЧЕНКО.

“Мы рассматриваем вопрос создания широкой коалиции в областном совете”, - сказал Н. ЛЕВЧЕНКО.

Вместе с тем руководитель фракции “Наша Украина” облсовета Иван БЛИЗНЮК заявляет, что “помаранчевое большинство” в облсовете сохранится. “Ничего у нас не изменится. Я не знаю, как будут вести себя социалисты, но большинство у нас будет”, - отметил И.БЛИЗНЮК.

В Полтавском облсовете 90 депутатов. Депутатское большинство составляют 59 депутатов от БЮТ, НСНУ, СПУ.