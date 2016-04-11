В БПП уверены, что в новую парламентскую коалицию войдут две партии

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

«Мы готовы взять на себя ответственность и сформировать правительство. Даже если это будет правительство "камикадзе-2", все равно мы будем прилагать усилия, чтобы оно вывело Украину из кризиса. Однако мы неприятно удивлены, что в это трудное время мы не можем опереться на своих бывших партнеров по коалиции», - цитирует Алексеева пресс-служба.

Алексеев выразил уверенность, что в состав новой коалиции войдут только две парламентские фракции - «Народный Фронт» и БПП.

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«Коалиция будет, и будет состоять она из двух фракций, но это нормальная европейская практика. Как уже понятно, в коалицию не войдут фракции «Батькивщины», Радикальной партии и «Самопомочи». Но некоторые депутаты, которые входили в эту фракцию и в состав предыдущей коалиции, вошли в нашу фракцию, и мы еще будем к себе принимать. Главный принцип - мы не будем к себе брать бывших депутатов ПР», - пояснил политик.

Алексеев отметил, что формирование новой коалиции и правительства является единственным правильным выходом из сложившейся ситуации. По его словам, политические силы, которые пытаются расшатать ситуацию и провоцируют проведение досрочных парламентских выборов, не хотят видеть Украину сильным унитарным государством.

«Если мы не сформируем коалицию, у нас начнется избирательный процесс. То, что он начнется, - 100%, а чем и когда закончится, никто не знает. Будет еще большая дестабилизация», - отметил Алексеев.

Политик в очередной раз подчеркнул, что для проведения в Украине всех необходимых реформ нужно правительство, которое сможет эффективно сотрудничать с парламентом, что сейчас не получается у правительства Арсения Яценюка.

«Правительство, которое не может сотрудничать с парламентом, не может проводить реформы, и «Народный Фронт» это тоже видит», - сказал Алексеев.

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