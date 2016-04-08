Коалиция из пяти партий изначально была обречена на провал - Геращенко

03:04, 08 апреля 2016
Политика
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Коалиция из пяти партий с самого начала не могла быть действенной и была обречена на провал.

Фото УНІАН

Такое мнение озвучил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Как показывает историческая практика, наиболее устойчивая коалиция состоит из одной партии, которая имеет большинство в парламенте. У нас этого нет. Более устойчивой является коалиция из двух партий, чем из трех. И тем больше была неустойчивой коалиция, которая у нас была из пяти партий. Ее бесславный конец был предопределен в ее создании", - заявил Геращенко.

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По его словам, "коалициада" подходит к концу, и уже на следующей неделе двумя фракциями – БПП и "Народным фронтом" - будет подписано коалиционное соглашение.

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