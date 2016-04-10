Консультации по кандидатуре нового генпрокурора начнутся после назначения правительства – президент

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Сразу после того как будет избран премьер-министр и будет избран состав правительства, в тот же день я начну консультации с руководителями всех парламентских фракций относительно кандидатуры будущего генерального прокурора», - заявил президент.

Он также выразил уверенность, что консультации начнутся уже на следующей неделе.

«После консультаций я обнародую фамилию кандидата на должность генпрокурора», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Шокина президентом с должности генерального прокурора.

3 апреля Порошенко подписал указ об увольнении Шокина.

Сегодня, 10 апреля, Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.