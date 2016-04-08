Нидерланды повторно ратифицируют Соглашение об ассоциации с Украиной с "нехорошими поправками" - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя результаты референдума в Нидерландах по соглашению.

«Я думаю, что сейчас будут серьезные консультации в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, в Европейском совете на уровне глав государств и правительств. Скорее всего, первый вариант (55%) парламент Нидерландов повторно ратифицирует соглашение с нехорошими поправками, которые будут включены в письмо ратификации, которое они пошлют генеральному секретарю Совета ЕС», - сказал Толстов.

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В то же время он считает, что может быть и другой вариант развития событий.

«Второй вариант, которому я даю 45%, что они дождутся парламентских выборов и оставят этот вопрос следующему правительству, при том, что нынешние правящие партии будут говорить о том, что они будут поддерживать ратификацию этого соглашения», - добавил Толстов.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Согласно предварительным данным, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1% участников референдума.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украиной искать компромисс по поводу результатов консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет приемлемым для всех сторон.