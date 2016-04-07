Нидерландам и ЕС нужно время, чтобы понять, что делать дальше с результатами референдума по ассоциации - европейский аналитик

Такое мнение она высказала в комментарии собственному корреспонденту УНИАН.

Поль отметила, что результат референдума "удручает, но, видимо, не является удивительным, учитывая рост евроскептицизма во всем ЕС".

"Мне кажется, что слишком рано, чтобы понять, какими будут окончательные итоги голландского референдума. Пока кажется, что ЕС будет парализован вопросом, что дальше делать. Поэтому я думаю, что голландскому правительству, ЕС и т. д. потребуется некоторое время, чтобы переварить то, что произошло и определить, какими будут дальнейшие действия", - считает она.

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По мнению Поль, это также оставляет и Украину в "подвешенном состоянии, что, действительно, является плохой новостью и посылает негативный сигнал другим странам региона, потому что ставит под угрозу обязательства ЕС".

Напомнив, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже заявил, что его правительство не будет ратифицировать договор, как это планировалось, аналитик предположила, что игнорирование результатов в свете выборов, которые состоятся в 2017 году, "может быть плохой новостью для его и без того хрупкой правительственной коалиции".

"Все это было фарсом. И было бы нелепостью, если бы, основываясь на количестве голосов меньше, чем треть голландцев, которые пришли проголосовать, такие важные отношения оказались бы под угрозой", - заявила Поль.

Эксперт считает, что Соглашение об ассоциации является "ключом, чтобы помочь Украине, поскольку это - дорожная карта реформирования и содействия укреплению государственности Украины, которая будет стимулировать торговлю и помогать бороться с коррупцией". "Это станет огромным разочарованием для украинской власти и общества. Нет сомнения, что будут расти опасения относительно того, может ли это повлиять на решение относительно безвизового режима, который позволит гражданам Украины ездить в Европу в конце этого года", - не исключила Поль.

Вместе с тем, эксперт констатировала, что это - не первый раз, когда "голландцы запускают кошку среди голубей". "Несмотря на то, что Нидерланды являются одним из основателей ЕС, они все чаще становятся рассадником евроскептицизма с ростом поддержки ультраправых. Страна отвергла проект Конституции на референдуме 2005. Это просто стыд для Нидерландов, которые в настоящее время председательствуют в ЕС", - подчеркнула она.

Поль также считает, что это голосование "стало тревожным уроком для активистов, которые хотят, чтобы Великобритания осталась в ЕС, и наносит удар по проекту ЕС". "Без сомнения, Кремль, похоже, наслаждается событиями, которые подрывают или ослабляют ЕС и Украину, и не будет недоволен этим результатом", - добавила аналитик.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства (ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.