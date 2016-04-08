В МИД РФ заявили, что Запад не признает те референдумы, которые ему "не нравятся"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил во время парламентских слушаний в Госдуме России.

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«Довольно интересная реакция на этот референдум (в Нидерландах - УНИАН): говорят, он не является обязательным, зачем его результаты принимать во внимание, надо двигаться дальше, как будто ничего не произошло. Такие раздаются сигналы», - сказал Мешков.

Мешков считает, что на Западе преобладает «интересный подход, который предлагает себя как единственного хранителя демократических ценностей в проблематике референдумов».

«Им не понравился «референдум» в Крыму - они его не признают, не нравятся результаты референдума в Нидерландах призывают просто игнорировать. Когда говорят, что народ Черногории должен сказать о том, хотят ли они вступить в НАТО, говорят - нет, не надо», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По предварительным данным, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украиной искать компромисс относительно результатов консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет приемлем для всех сторон.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» о его самоопределении.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% людей, принявших участие в «референдуме» 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

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18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.