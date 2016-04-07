Лидер либералов Европарламента не удивлен результатом референдума и заявляет о необходимости реформ в ЕС

Соответствующее заявление политика была распространено в четверг в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Для меня не стал сюрпризом результат референдума в Нидерландах. Европа не способна преодолеть большой кризис, перед которым мы стоим. Мы можем решить это, только больше работая вместе и реформируя Европу", - заявил Верхофстадт.

По мнению политического лидера, для Европы "пришло время для иного пути".

По его убеждению, стратегически наиболее негативные последствия референдума почувствует Евросоюз, «но и эту проблему он переживет, вопрос лишь в цене».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst, обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.