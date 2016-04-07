Экс-регионал Колесниченко стал советником по спорту в оккупированном Севастополе

Колесниченко отметил, что сфера его деятельности – это работа с общественными организациями, физкультура и спорт, взаимодействие с "органами власти", передает "Крым.Реалии".

"Мои приоритеты и направления, в связи с чем и состоялось назначение – это развитие футбола, большой спортивный проект под названием "Спортивный Севастополь" – многофункциональный центр с несколькими сооружениями. Параллельно я являюсь президентом федерации хоккея", – рассказал он о перспективах своей работы.

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Отмечается, что с начала 2016 года Вадим Колесниченко является одним из руководителей "Крымского футбольного союза", созданного на полуострове после аннексии Россией Крыма.

Напомним, Колесниченко трижды избирался депутатом Верховной Рады Украины по спискам Партии регионов. После того, как Виктор Янукович сбежал из Украины, Колесниченко приостановил свое членство в Партии регионов и отказался от депутатского мандата. С апреля 2014 года он является членом российской политической партии "Родина". Живет в аннексированном Россией Крыму.

16 января 2015 года в СБУ сообщили, что Колесниченко объявлен в розыск. Бывшему депутату инкриминируют покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или других тяжких последствий. Служба безопасности Украины неоднократно вызывала Колесниченко на допросы, но он отказывается на них прибыть.