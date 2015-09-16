Экс-нардеп Колесниченко отказывается приходить в СБУ на допрос

Об этом он заявил изданию РИА Новости.

"Я преступлений не совершал. СБУ — это иностранная спецслужба, которая состоит из неквалифицированных и некомпетентных людей, которые обслуживают не закон, а политический заказ", — сказал Колесниченко.

По его словам, он не совершал ничего противоправного. "Я не убивал, не призывал к террору. Я требовал целостности Украины и призывал к ответу тех, кто уничтожал украинское государство и людей. И теперь меня за это пытаются обвинить? Мне даже смешно это слышать. Это все инсинуации и глупости", — сказал Колесниченко.

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Скандальный экс-нардеп уверен, что предстать перед судом должны нынешние власти Украины, которые "за иностранные деньги и с помощью иностранных спецслужб совершили "государственный переворот"".

"Убежден, что их привлекут к уличному суду. После того, как узурпаторы и коррупционеры будут сметены гневом народа, я с удовольствием предстану перед следствием, чтобы продолжить процесс публичного обвинения за человеконенавистическую политику, за прозябания нищего населения на политических задворках Европы, уничтожения мирного будущего государства Украины", — отметил экс-нардеп.

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Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины вызывает на допрос в качестве подозреваемого экс-депутата от "Партии регионов" Вадима Колесниченко. Его подозревают по ч. 2 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и ч.3 ст. 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса.