Туск: соглашение об ассоциации Украина-ЕС и далее будет применяться на временной основе

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Он заявил, что ЕС будет ждать позицию правительства Нидерландов, которое должно определиться относительно дальнейших шагов после негативных результатов референдума.

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"Я и дальше буду контактировать с премьер-министром (Нидерландов) Марком Рютте относительно этой ситуации, потому что мне нужно услышать, какие выводы он и его правительство сделали из референдума, и каковы его намерения. Соглашение между ЕС и Украиной и далее будет применяться на временной основе. Его уже ратифицировали другие 27 стран-членов", - отметил Туск.

Президент Европейского совета добавил, что принял к сведению результаты волеизъявления в Нидерландах.