СМИ рассказали о возможных апокалиптических последствиях референдума в Нидерландах

Значение референдума сверхвысокое не только для Украины, но и для всего европейского сообщества, пишет Европейская правда.

Он станет триггером процессов в ЕС, которые не касаются Украины напрямую и при негативном течении событий могут привести вплоть до выхода из Евросоюза отдельных членов. И хотя такие апокалиптические последствия не являются гарантированными, но политикам в Брюсселе придется на них обращать внимание.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Берда Кундерса, несмотря на ожидания голландского правительства, большинство проголосовало против Соглашения об ассоциации: это означает, что его ратификация не может пройти так, как будто ничего не произошло.

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"Теперь я прошу у украинского народа немного терпения. Впереди – переговоры в рамках нашего правительства, в парламенте, нужны будут встречи с нашими европейскими партнерами (другими странами-членами ЕС) и, конечно, с украинскими друзьями. И я очень хочу, чтобы то, что произошло, не отразилось на глубокой украинско-голландской дружбе", - отметил глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Он также прокомментировал возможность принятия политического решения по ратификации соглашения.

"Не хочу спекулировать. Есть политический факт: большинство проголосовало против. Теперь мы должны разобраться, в чем причина. Конечно, простая ратификация уже не является возможным. Но о более детальных опциях можно будет говорить только когда мы согласуем дальнейшие действия в Гааге и в ЕС", - подчеркнул Кундерс.

В то же время он не смог уточнить, сколько на это уйдет времени.

Как отмечает издание, не стоит ставить крест на Соглашении: отказ Гааги от ратификации не означает, что украинское Соглашение разрушено. Несмотря на референдум, оно продолжает действовать.

По данным издания, это связано с тем, что украинская ассоциация не является привычным для нас двусторонним документом, где без подписи одной из сторон документ не имеет никакой силы для других.

"Украинское Соглашение – сложнее. Подавляющее большинство его статей действует независимо от желания стран-членов, для чего в документе, а также в праве ЕС предусмотрен особый механизм – "временное исполнение" соглашения. Именно по этим нормам сейчас действует зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Правила и параметры описаны именно в Соглашении об ассоциации", - пишет издание.

Так, голосование в Голландии не способно остановить эти нормы, нужно общеевропейское решение, ведь Нидерланды, став членом ЕС, передали часть своих прав на межнациональный уровень.

"Поэтому – формально – у нас есть возможность надолго (чуть ли не навсегда) остаться в режиме временного исполнения. Глава МИД Украины Павел Климкин уже сделал заявление, в котором заверил: катастрофы не случилось, Зона свободной торговли и дальше будет действовать "на временной основе", - напоминает издание.

Примечательно, что в дипкорпусе как Украины, так и Нидерландов, несмотря на все, остаются оптимистичные ожидания.

Однако, как отмечается, реальная ситуация не дает оснований для такого оптимизма: правительственного решения для ратификации недостаточно, должно быть согласие парламента, а там просто исключают эту возможность.

По прогнозам экспертов, наиболее вероятный юридический путь, который выберет Брюссель – исключить Нидерланды из перечня подписантов: это будет означать, что сторонами договора останутся Украина, ЕС (как единая структура), Евратом, а также 27 из 28 стран-членов Евросоюза.

Вместе с тем, по словам нидерландского депутата Михила Сервааса уже прорабатывается "план Б", есть несколько вариантов действий, в том числе – радикальных.

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"Радикальная опция – разделить Соглашение об ассоциации с Украиной на два. В этом случае торговое соглашение будет действовать на уровне ЕС, а межгосударственное – на уровне государств-членов. Но это сложный путь, он потребует новой ратификации", – рассказал депутат.

Серваас подчеркнул, что нидерландскому правительству придется искать, как сохранить соглашение и одновременно "не обидеть" избирателя.

"Есть проблема: мы не понимаем, что больше всего беспокоит тех, кто голосовал против, что именно надо исключить из соглашения. Также надо будет что-то сделать с блоком соглашения, касающегося сотрудничества Украины и ЕС в сфере общей безопасности. Люди воспринимают эти нормы как что-то вроде ст. 5 договора НАТО (о коллективной обороне - УНИАН), хотя это не так. И, наконец, надо решить что-то с нормами Соглашения, которые касаются миграции. Относительно них звучали замечания во время кампании", - пояснил депутат.

Как отмечает издание, полный срыв Соглашения из-за референдума в одной из стран несет для ЕС еще большую опасность, ведь в этом случае ставится под вопрос договороспособность Евросоюза как структуры, его способность принимать любые решения на международной арене.

Как сообщал УНИАН, завершен предварительный подсчет результатов референдума в Нидерландах: явка составила - 32,2%, против Согалшения проголосовало 61,1%.