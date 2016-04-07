Мы не сможем продолжить ратификацию соглашения с Украиной – премьер Нидерландов

После вчерашнего референдума о ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, на котором большинство граждан проголосовали "против", Нидерланды не смогут продолжить процесс ратификации. Об этом в своем Facebook написал премьер-министр страны Марк Рютте.

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"Если результаты референдума останутся такими, как сейчас, мы не сможем продолжить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Это мое политическое мнение... Но для окончательных выводов нам нужно больше точности", - написал Рютте.

"Сейчас мы начнем консультации с правительством. Позже – продолжим переговоры с парламентом и европейскими партнерами. И это все требует времени. И это скорее недели, чем дни", - добавил премьер-министр Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование выносился вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?". Избирательные участки открылись в 7.30 и работали до 21.00.

Согласно результатам предварительного подсчета результатов, явка - 32,2%, "против" проголосовали 61,1%.

Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должен проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.

Окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля.