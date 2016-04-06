Голландцы в Японии поддержали Ассоциацию с Украиной – экзит-пол референдума

Граждане Нидерландов, которые голосовали в Японии, поддержали Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС. Об этом в своем Twitter, ссылаясь на данные экзит-пола, сообщает "Европейская правда".

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"Голландцы в Японии уже проголосовали по ассоциации Украины. Экзит-пол: 59% - за, 41% - против", - говорится в сообщении.

Голландцы в Японии уже проголосовали по ассоциации Украины. Экзит-пол: 59% - за, 41% - против #DutchReferendumpic.twitter.com/PvWt7YrxVQ — European Pravda (@EuropeanPravda) 6 апреля 2016 г.

Как сообщили УНИАН в Избирательном Совете Нидерландов, избирательные участки - около 6,3 тыс., открылись в 7.30 и будут работать до 21.00.

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Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведения выборов или референдумов отвечают местные органы власти. Именно поэтому не будет известно, сколько именно участков будет открыто.

Чтобы референдум, который имеет рекомендательный характер, был признан действительным, должен проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, который был принят летом прошлого года.

Вместе с тем в Совете отметили, что неофициальная информация, был преодолен порог явки, будет объявлена сегодня вечером информационным агентством Нидерландов.

Последние прогнозы насчет возможных результатов были опубликованы в прошлую субботу. В частности, в соответствии прогнозам, явка может составить от 35% до 43%, и против готовы проголосовать от 47% до 51%.